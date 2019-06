Governo corre para aprovar reformas com temor de nova recessão econômica

Reforma está na Comissão especial da Câmara: Importante, mas insuficiente para reaquecer a atividade econômica do país de forma rápida (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Brasília – Com mais de 13 milhões de desempregados (índice de 12,3% em maio) e redução da previsão de crescimento do PIB pelo Banco Central, de 2% para 0,8%, o país aguarda do presidente Jair Bolsonaro a adoção de medidas concretas para sair da estagnação econômica, enquanto o fantasma da recessão voltou a assustar. Nesses seis meses, o governo se concentrou em reduzir gastos públicos e aprovar a reforma da Previdência, medidas importantes mas insuficientes para evitar uma nova recessão no país. Além disso, os efeitos das mudanças nas aposentadorias devem levar um bom tempo para serem sentidos. Hoje, a reforma tramita na Câmara dos Deputados e o texto final pode resultar em economia abaixo do R$ 1 trilhão proposto inicialmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.









E a situação nos seis meses restantes de 2019 fica ainda mais incerta porque, segundo o BC, a perspectiva de crescimento anual, reduzida a 0,8%, está condicionada ao cenário de continuidade das reformas, de ajustes necessários na economia e de recuperação da atividade em ritmo crescente ao longo do restante do ano. Com isso, o BC está estimando desaceleração no ritmo de crescimento da economia brasileira neste ano pois, em 2018, o PIB cresceu 1,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As perspectivas de expansão da produção industrial, já estagnada, também foram revistas de 1,8%, em março, para apenas 0,2% em junho.





Enquanto o país espera uma reação do governo, o presidente Bolsonaro diz que cabe aos empresários, e não a ele, promover o crescimento da economia. Como ele disse, em 11 de junho, representantes de boa parte do PIB, reunidos em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp): “Os senhores podem até sobreviver sem governo, mas o governo sucumbirá sem os senhores. Para parafrasear Margaret Thatcher, quem deve conduzir o destino da nação são os senhores, o povo, vocês que têm que dar um norte para nós. O que temos obrigação de fazer? Não atrapalhá-los, coisa muito comum há pouco tempo”.





Política externa A assinatura do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), durante a cúpula do G-20, representou importante recuo de um governo que, desde a posse, tem pregado a rejeição ao globalismo, por considerar que a interligação planetária está a serviço do “marxismo cultural”, qualificado como um “sistema anti-humano e anticristão”, nas definições usadas pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em um blog pessoal. No discurso de posse, ele avisou: “não mergulharemos nessa piscina sem água que é a ordem global”. Ao fim dos seis meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um acordo que vinha sendo negociado havia vinte anos, e o fez depois de algumas concessões, sobretudo na questão ambiental, um dos principais temas da reunião do G-20.





Com a promessa de “eliminar o viés ideológico” da diplomacia brasileira, Bolsonaro, em sua sanha antissocialista, promoveu uma guinada radical na política externa. Para executar a missão, preteriu servidores experientes do Itamaraty e escalou Araújo como chanceler, que foi indicado pelo guru do governo, o controvertido Olavo de Carvalho, e cujo grande feito nada tem a ver com diplomacia. Durante a campanha presidencial, Araújo foi um ativo cabo eleitoral de Bolsonaro, e criou um blog para exaltar o que considerava virtudes do capitão reformado. Desde a posse do novo governo, em janeiro, o que se vê é um abandono das tradições diplomáticas que fizeram do Brasil uma referência nas relações exteriores.





Um dos primeiros movimentos do governo foi buscar uma aproximação com Israel, simbolizada pela promessa de Bolsonaro de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a cidade santa historicamente disputada por judeus e palestinos. Assim, o Brasil caminha para abandonar as fileiras da comunidade internacional, que defendem que a solução do impasse seja buscada pelos dois lados em conflito.





A reação não demorou. Países árabes condenaram as posições do governo e ameaçaram com retaliações, sobretudo em relação à importação da carne brasileira. Foi preciso a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, alertar sobre os riscos para o agronegócio, para Bolsonaro mudar o discurso e, durante viagem a Israel, anunciar que apenas abriria um escritório comercial em Jerusalém, ainda sem data prevista.





“A política externa do governo Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo, representa uma ruptura não apenas com os governos anteriores, mas com toda uma tradição do Itamaraty. O Brasil sempre buscou o papel de mediador e de equilíbrio, defendendo valores e princípios que, inclusive, estão positivados no artigo 4º da Constituição de 1988”, afirmou Günther Richter Mros, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).