Tragédia de Brumadinho faz STF discutir empréstimo de US$ 1, 2 bi do governo de MG

O ministro Luiz Fux é o relator da ação impetrada pelo governo de Minas Gerais (foto: José Cruz/Agência Brasil )

Proposta

) realiza nesta terça-feira (25) audiência pública envolvendo bloqueio de verbas por parte do governo federal aA audiência foi provocada por ação impetrada peloalegando não ter recursos para saldar parcela dede US$ 1,2 7 bilhão, contraído em 2012 com oO governo de Minas justifica a inadimplência, que tem gerado bloqueios por parte da União, em função da 'e da' decorrente do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, ocorrida em janeiro deste ano. O relator do processo é o ministro, que já concedeuproibindo o bloqueio de repasses constitucionais ao estado em função da não quitação desse empréstimo.Em fevereiro, o ministro concedeu liminar para que ase abstivesse de bloquear R$ 612,5 milhões das contas do estado e determinou a devolução de eventuais valores já bloqueados.Só neste ano, o STF já liberou R$ 1,2 bilhão em verbas retidas pela União A proposta da realização da, segundo o ministro Luiz Fux, é abordar os diversos temas controvertidos na ação impetrada pelo governo de Minas e os desdobramentos sobre temas conexos relativos ao federalismo fiscal brasileiro, para que o STF possa ser municiado de informações imprescindíveis para a solução do caso.Diversos outros estados vêm ajuizandoO ministro ressalta que as exposições dos representantes da União e dos estados não se destinam a colher interpretações jurídicas, mas a esclarecer questões técnicas a respeito dos temas relativos aos conflitos federativos de ordem financeira e fiscal discutidos nesse e em outros processos.Entre os tópicos relativos ao panorama fiscal da União e dos estados estão as, os limites daparae as operações de crédito e concessões de garantias.1) 9h30 às 9h40Abertura da audiência aública: ministro relator Luiz Fux2) 9h40 às 10h40Expositor – União: Mansueto de Almeida (Secretário do Tesouro Nacional)3) 10h40 às 11h10Expositores – Estado de Minas Gerais: Antonio Augusto Junho Anastasia (Senador da República) e Gustavo de Oliveira Barbosa (Secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais), que poderão dividir o tempo conforme convencionarem4) 11h10 às 11h25Expositor – Estado de Goiás: Ronaldo Ramos Caiado (Governador do Estado)5) 11h25 às 11h40Expositor – Estado do Rio Grande do Sul: Marco Aurélio Santos Cardoso (Secretário de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul)6) 11h40 às 11h55Expositor: representante Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG), mediante indicação de expositor único7) 11h55 às 12h10Expositor – União: Waldery Rodrigues Junior (Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia)8) 12h10 às 12h25Expositor: Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, ou representante do Ministério Público Federal por ela indicado9) 12h25 às 12h30Encerramento da audiência pública: ministro relator Luiz Fux