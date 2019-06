Novo ministro da Secretaria-Geral já foi assessor de Bolsonaro na Câmara

(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

Oliveira trabalhou no Congresso Nacional entre 2003 e 2018, onde foi assessor parlamentar da PMDF, assessor jurídico no gabinete de Bolsonaro no período em que ele era deputado federal e também chefe de gabinete e assessor jurídico do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).





O policial se formou no ensino médio no Colégio Militar de Brasília, em 1992, e serviu por mais de 20 anos na Academia de Oficiais da PMDF. Na corporação, chegou ao posto de major. Estava na reserva desde 2013, ano em que iniciou a exercer as atividades de advocacia, consultoria e assessoria jurídica.





O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República ainda é formado em direito e se especializou em legislação de trânsito, ambiental, direitos humanos e direito internacional humanitário. Também é especialista em direito público, gestão de segurança pública e docente em assessoria e Consultoria parlamentar.

Anunciado, nesta sexta-feira (21/6), por Jair Bolsonaro para substituir o general Floriano Peixoto como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o major da Polícia Militar do DF (PMDF) Jorge Antonio de Oliveira Francisco tem no currículo experiências como assessor jurídico do presidente enquanto ele exercia mandato na Câmara dos Deputados.