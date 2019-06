Jorge Antonio de Oliveira Francisco é o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na manhã desta sexta-feira (21/6), que o major da policial militar Jorge Antonio de Oliveira Francisco será o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

O antigo titular da pasta, general Floriano Peixoto, deixará o cargo para assumir a presidência dos Correios no lugar do também general Juarez Aparecido de Paula Cunha, demitido em público por Bolsonaro na semana passada.

Anuncio o Advogado e Major PMDF Jorge Antonio de Oliveira Francisco p/ o cargo de Ministro-chefe da Secretaria Geral PR. Outrossim, informo que o General Floriano Peixoto, que segue gozando de nossa total confiança em seu trabalho e dedicação, assumirá a Presidência dos Correios. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 21 de junho de 2019

Será a segunda troca na Secretaria-Geral em menos de seis meses de governo. Gustavo Bebianno, que assumiu a função no início da gestão Bolsonaro, foi demitido em fevereiro após desentendimentos com o presidente e com um de seus filhos, Carlos Bolsonaro.