Kalil se filia hoje em BH ao PSD e pode levar Anastasia

Prefeito Alexandre Kalil e o senador Antonio Anastasia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press e Evaristo Sá/AFP)

Anastasia

O prefeito de Belo Horizonte,, oficializa nesta sexta-feira sua filiação ao, em cerimônia no plenário da, na Região Centro-Sul da capital, onde também acontecerá encontro estadual da legenda.O prefeito de Belo Horizonte deixa oapós sigla ser incorporada aoKalil também já anunciou que assumirá a presidência do partido ema pedido do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, fundador e presidente nacional do PSD.fez o pedido para apaziguar os ânimos entre deputados que brigavam pelo cargo.No final de abril deste ano, durante tradicional Festa Síria anual, na capital, Kalil foi acompanhado do senador(PSD) e do senador(PSDB), que já declarou em reunião recente do tucanato que apoia a campanha à reeleição do prefeito de Belo Horizonte.O apoio de Anastasia não encontra ressonância no ninho tucano. O deputado estadualque deixou o PSDB e se filiou ao Cidadania, e é o mais cotado entre dirigentes tucanos para disputar as eleições para aAo participar da, ao lado de Kalil, Anastasia sinalizou, após a reunião do tucanato, que segue firme em sua convicções para as eleições municipais do ano que vem. Nos bastidores da política, a informação que circula é que Anastasia não gostou do projeto dopara a disputa eleitoral em BH no ano que vem.Anastasia está no exterior, mas entre seus correligionários e nas hostes do PSD a informação é que 'estão adiantadas as conversas' para Anastasia deixar o PSDB para seao no partido de Kalil.