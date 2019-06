Dias Toffoli (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 26/12/18)

O presidente doTribunal Federal () e do Conselho Nacional de Justiça (), ministro, cancelou uma coletiva de imprensa que faria, na manhã desta segunda-feira (10), em Brasília.Ele participou de abertura de uma audiência pública sobre asparaApós fazer o discurso de abertura, Toffoli saiu do local,, sem falar com os jornalistas. A conversa com a imprensa foi cancelada em meio a crise envolvendo a força-tarefa da Lava-Jato.Mensagens reveladas pelo portal The Intercept registram conversas não oficiais entre o ministro da Justiça,, o procurador da República,coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná, além de outros integrantes do Ministério Público.Em um grupo do, de acordo com a publicação, eles conversaram sobre, e Moro, quando era juíz responsável pelos casos da operação no Paraná, chegou até a indicar uma testemunha, e solicitar a troca de fases da operação.Em, oSérgio Moro disse que as mensagens foram, e lamentou o fato de não ter sido procurado pelo veículo antes da publicação da reportagem.

A força-tarefa da Lava-Jato disse que foi alvo de um "ataque criminoso", por parte de um hacker.



Nas declarações, nem os integrantes da Lava-Jato nem Moro negam a existência das mensagens.