Para especialistas, troca de mensagens entre Moro e Deltan é antiética

(foto: Isabella Lanave/AFP )

Amadorismo

Se comprovadas, as conversas entre o então juiz federale o procurador do Ministério Público Federal (MPF)no âmbito dalevantam suspeitas sobre a iSegundo o, artigo 145, “há suspeição do juiz que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa”. Para especialistas, a” e, se comprovada, vai dificultar ade Moro comoPara Conrado Gontijo, criminalista e doutor em direito penal pela), se for confirmada a autenticidade das mensagens, será um dos maiores escândalos da história do país. “Se houve este tipo de comunhão entre o Poder Judiciário e oé uma violência ao estado democrático de direito”, afirmou.Segundo ele, Moro ter coordenado, articulado estratégias de divulgação para a mídia, sugerido alteração no cronograma das investigações foram ações “distantes das que um juiz deve ter”.O criminalista ressaltou, ainda, que se ficarem comprovadas as denúncias, o ministro da Justiça, Sergio Moro, “não terá condições de permanecer no cargo”.O advogado criminal e ex-advogado de Temer Antônio Cláudio Mariz de Oliveira afirmou que a suspeita de colaboração entre Justiça e MP na Lava-Jato é antiga.Segundo ele, todos os requerimentos do Ministério Público eram deferidos. “Ao contrário da grande maioria dos da defesa, que recebiam indeferimentos”, lembrou Mariz.Marcelo Nobre, advogado e ex-membro do, disse que as informações são graves porque indicam imparcialidade na condução do processo judicial.“É preciso que os dois tenham direito a defesa e se expliquem à sociedade brasileira”, afirmou. De acordo com o especialista, a postura de Moro e Dallagnol coloca em xeque o maior processo de corrupção.“É inadmissível que um juiz imparcial tenha combinado com a acusação o que seria feito. Se tivesse vazado informações trocadas entre o juiz e a defesa, qual seria a reação?”, questionou.Maristela Basso, professora de direito internacional e da USP, explicou que, caso oseja conduzido de forma imparcial, a Justiça precisa favorecer o réu, o que pode provocar, no caso da Lava-Jato, uma nulidade em cadeia das decisões.a veracidade,o e torna suspeita a conduta do MP e do juiz”, alegou.Ela explicou que pode ocorrer a liberação de presos e demonstra como o amadorismo pode derrubar um processo judicial da magnitude da Lava-Jato.“Sem falar dos danos morais e patrimoniais de todas as pessoas, que podem até ter responsabilidade, mas se beneficiam da condução irregular do processo”, disse Maristela. “Odeve apurar a conduta do seu representante, que deverá ser afastado”,disse.O ex-presidente) foi um dos condenados na Operação Lava-Jato. Após investigações da, foi preso em abril de 2018, o que o impediu de concorrer às eleições presidenciais.A defesa do petista disse, em nota, que é “urgente” a necessidade de, dada a condução ilegal do processo penal.“Ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e à negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade de Lula é urgente, assim como o reconhecimento de que ele não praticou crime e que é vítima da manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política.”