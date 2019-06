Moro diz que não há ''anormalidade'' em mensagens com Deltan

(foto: Pedro de Oliveira/ ALEP)

Após a divulgação de reportagem do site The Intercept, neste domingo (9/6), que revelou diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dalagnol sobre o processo que condenou Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública veio a público se manifestar. Em nota, Moro lamentou a postura do site, acusando o veículo de não ter entrado em contato antes da publicação, mas que não vê “anormalidade” em sua atuação. Confira a íntegra: