Defesa de Lula diz que processos da Lava-Jato estão ''corrompidos''

Em nota, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre a reportagem publicada no site The Intercept Brasil. "Em diversos recursos e em comunicado formalizado perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU em julho de 2016 demonstramos, com inúmeras provas, que na Operação Lava Jato houve uma atuação combinada entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro com o objetivo pré-estabelecido e com clara motivação política, de processar, condenar e retirar a liberdade do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva", afirma o texto assinado por Cristiano Zanin e publicado no site do Partido dos Trabalhadores (PT). Para a defesa de Lula, "a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A esse cenário devem ser somadas diversas outras grosseiras ilegalidades, como a interceptação do principal ramal do nosso escritório de advocacia para que fosse acompanhada em tempo real a estratégia da defesa de Lula, além da prática de outros atos de intimidação e com o claro objetivo de inviabilizar a defesa do ex-Presidente." A nota também coloca em xeque a lisura das investigações contra o ex-presidente. "Ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e à negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente, assim como o reconhecimento mais pleno e cabal de que ele não praticou qualquer crime e que é vítima de %u201Clawfare%u201D, que é a manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política." Lula está preso há mais de um ano na Polícia Federal, em Curitiba. A prisão do petista ocorreu por determinação do então juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça.