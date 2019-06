Projeto de lei obriga Zema a repassar dinheiro de multas para municípios

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Projeto de lei em tramitação obriga o governo Zema a destinar 30% da verba arrecadada com multas de trânsito aos municípios mineiros.



O texto, publicado na edição do fim de semana do Diário do Legislativo, diz que 30% da receita bruta será repassada ao Sistema Único de Saúde e servirá para custear o atendimento a envolvidos nos acidentes em estradas e rodovias estaduais.





Segundo o projeto, em 2018 o Tesouro estadual recebeu R$ 43.226.026,40 com infrações.Se o projeto for aprovado sem mudanças, ofará a transferência dos recursos em conta única no exercício fiscal seguinte e na proporcionalidade do número de atendimentos feitos pelos municípios aos acidentados.No fim de cada ano, o governo deverá enviar à Assembleia e àrelatório detalhando os valores destinados a cada município. A autoria do projeto é do deputado Professor Irineu (PSL).Na justificativa do texto, o parlamentar argumenta que o artigo 320 do) determina mais de um destino para dinheiro das multas nas estradas.“No entanto, parte desses recursos não é destinada prioritariamente para custeio dos atendimentos aos acidentados no trânsito, o que é inconcebível”, escreveu o deputado.Ele alega ainda que o artigo 1º do CTB diz que os órgãos dedarão prioridade em suas ações à defesa da vida, preservação da saúde e do meio ambiente.Texto semelhante foi apresentado em 2017 pelo deputado Arlen Santiago, mas desde então está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.Em 17 de abril, Bruno Engler (PSL) foi designado relator do proieto. Agora os dois tramitarão em conjunto.O presidente da AMM, Julvan Lacerda, não foi localizado pela reportagem para comentar o projeto.