Maioria aprova indicação de Moro para o STF, diz pesquisa

O Institutodivulgou nesta sexta-feira levantamento feito em 168 municípios, em 26 estados e no Distrito Federal, apontando que a maioria dos entrevistados apoia a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública,, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ().Segundo relatório do instituto, dos 2.066 entrevistados, consultados por telefone, entre os dias 23 e 27 deste mês,de Moro, ex-juiz de 1ª instância da comarca de Curitiba, no Paraná.Moro pediu exoneração do exercício da magistratura para assumir o cargo de ministro em 1º de janeiro deste ano.Outros 33% dos entrevistados desaprovam a indicação, que depende de inciativa do presidente Jaire aprovação do Senado, após sabatina do indicado pelos senadores. Não souberam ou não opinaram sobre o assunto em questão 7,1% dos consultados.No dia 12 deste mês, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao jornalista Milton Neves, transmitida pela TV Band News e Rádio Bandeirantes, disse que fez 'um compromisso' com Moro de indicá-lo à mais alta corte de Justiça do País.“Fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura, e falei que a primeira vaga que tiver está à sua disposição. Ele vai ter que passar por sabatina técnica e política, mas vou honrar esse compromisso com ele, caso queira ir” afirmou o presidente.No ano que vem haverá uma vaga no STF, quando o decano da Corte Celso de Melo se aposentará compulsoriamente por completar 75 anos.Em Lisboa para participar de um evento jurídico, em abril passado, Moro disse ao jornal português 'Expresso' que uma eventual indicação para ocupar vaga no STF "seria como ganhar na loteria".