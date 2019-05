Manifestação em Brasília tem Super-Moro inflado e orações para Bolsonaro

(foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Manifestantes ocuparam a Esplanada dos Ministérios para participar do ato a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e em defesa da reforma da Previdência. A concentração se deu em frente à Biblioteca Nacional de Brasília e contou com trios elétricos.



Dois bonecos infláveis foram usados, um em representação a deputados com os bolsos cheios de dinheiro, num repúdio à corrupção, e outro em homenagem ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, caracterizado como um herói. Ao microfone, manifestantes fizeram orações endereçadas ao presidente.





Também houve concentração em frente ao Congresso Nacional. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), aproximadamente 10 mil pessoas ocuparam a área do Eixo Monumental. Pelas redes, a previsão dos organizadores era de reunir 3 mil eleitores de Bolsonaro. Já a PM estimou o público em 600 manifestantes.





Críticas

Os manifestantes usaram uniformes da Seleção Brasileira, camisetas estampadas com o rosto do presidente e empunharam bandeiras do Brasil. Durante a passeata, entoaram críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), mencionaram o impeachment de ministros e portaram cartazes com pedidos de afastamento de deputados do Centrão. A marcha seguiu até o Congresso Nacional e houve dispersão por volta de 12h.