Manifestantes protestam contra Supremo em evento com Dias Toffoli em BH

Integrantes dos movimentos Pro-libertas, Direita Minas, BROS, Vem pra Rua e MBL fazem na noite desta segunda-feira (18) uma manifestação no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, participa de um evento sobre macrocriminalidade.



Com apitos e cartazes contra o ministro e o STF, eles reclamam da decisão do órgão que retirou da Justiça comum as ações envolvendo crimes comuns conexos aos eleitorais. É o caso do caixa 2, corrupção ativa e passiva e crime organizado ligado a campanhas eleitorais.





Com a decisão do.STF, na quinta-feira passada, esses crimes serão julgados pela Justiça Eleitoral.O estudante de direito Dirceu Brandão lamentou a decisão que, para ele, poderá anular os atos adotados pela Justa Comum nos casos da operação Lava-Jato.O deputado estadual Bartô (Novo) afirmou que o STF "é uma vergonha e não representa o que o povo quer". Ele disse que participa do ato enquanto "cidadão".