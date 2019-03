Manifestantes vão à Praça da Liberdade para apoiar a Lava-Jato

Manifestação neste domingo, na Praça Sete, a favor da Lava-Jato (foto: Reprodução/Twitter-MBL)

Manifestantes foram à Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de BH, na manhã deste domingo, para apoiar a Operação Lava-Jato. Neste mês, as investigações completam cinco anos e , de acordo com representantes da força-tarefa que integram a operação, corre o risco de ser esvaziada com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).Na última quinta-feira (14), o STF decidiu, por 6 votos a 5, que crimes eleitorais como o caixa 2 (não declaração na prestação de contas eleitorais de valores coletados em campanhas) que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser enviados à Justiça Eleitoral.

O Movimento Brasil Livre (MBL) convocou a manifestação, pelas redes sociais, não só em Belo Horizonte, mas em cidades de 22 estados, além do Distrito Federal. Confira programação abaixo.





(foto: Reprodução/Twitter-MBL)