Zema reúne governadores em BH para discutir pauta nacional

Romeu Zema quer discutir com os governadores do Sul e Sudeste assuntos de interesse dos estados (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Governadores de estados do Sudeste e Sul estarão em Belo Horizonte, neste sábado (16), para reunião com o governador Romeu Zema (Novo). O encontro foi articulado pelo mineiro, que quer discutir com os colegas os principais temas nacionais e que interessam aos estados.A agenda de discussões inclui o ressarcimento de perdas pelas Lei Kandir, endividamento das contas públicas, reforma da previdência e a votação, no Supremo Tribunal Federal (STF), da ação que questiona a constitucionalidade de artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que permite a exoneração de servidores concursados em caso de necessidade de reduzir a folha de pagamentos.Os políticos deverão ainda visitar uma sede de APAC na Região Metropolitana. “Queremos mostrar uma experiência de sucesso em Minas que não prosperou pelo Brasil. Os governadores não têm o conhecimento do que é a APAC”, afirmou o vereador Mateus Simões (Novo), um dos organizadores do evento.