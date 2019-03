'Um ou outro pode estar insatisfeito, isso é natural', diz secretário sobre críticas de deputados a governo Zema

Custódio Mattos participou de evento na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O secretário de Governo, Custódio Mattos (PSDB), minimizou nesta quarta-feira cobranças feitas por deputados estaduais para nomeações de indicados a cargos comissonados – que devem ocorrer apenas a partir de maio – ou liberação de emendas pelo governo Romeu Zema (Novo).“Quanto ao diálogo, um ou outro pode estar insatisfeito, isso é natural no conjunto de 77 deputados”, afirmou o tucano. “Nós temos de diferenciar diálogo, conversa, entendimento e atendimento a reivindicações materiais que tem tempo e hora para serem feitos”, continuou.Custódio Mattos argumentou que nos dois primeiros meses de governo já recebeu mais de 50 deputados para conversar, alguns deles até três vezes.Ele lembrou ainda que o prazo para a apresentação das emendas que destinam recursos do orçamento às bases políticas dos parlamentares se encerrou há poucos dias.“Haverá um tempo de acumulação de recursos para poder pagá-las. Não é da noite para o dia. Temos que fazer frente às necessidades imediatas, como o atraso no pagamento dos funcionários públicos, herdado do passado”.Na terça-feira o governador Romeu Zema teve um encontro que reuniu, além de Custódio Mattos, os líderes de governo, Luiz Humberto Carneiro (PSDB), e do bloco governista, Gustavo Valadares (PSDB). Novas reuniões, com outros grupos, foram marcadas para esta quinta-feira e na semana que vem.