ALMG sanciona PEC obrigando governo Zema a prestar contas

A autoria da da PEC é do presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (foto: Guilherme Dardanhan)

A Mesa diretora da Assembleia Legislativa promulgou na manhã desta quarta-feira uma emenda à Constituição estadual que, nos bastidores da Casa, têm sido chamada de ''arma de pressão" contra o governo do governador Romeu Zema (Novo).De público, no entanto, nenhum deputado nem representantes do executivo admitem que é esse o propósito primeiro da emenda, aprovada no dia 27 passado, obrigando agentes públicos a prestar contas ao Legislativo de quatro em quatro meses.A estreia da 'sabatina' está prevista para junho e começará com os secretários de estado, em agenda ainda a ser divulgada pelo Legislativo estadual.A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) obriga não só secretários, mas também dirigentes de entidades da administração direta e indireta e órgãos ligados ao Executivo a cumprir convocações da Assembleia Legislativa para participar de reuniões das comissões temáticas.O texto de autoria do presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), foi aprovado pelos 52 parlamentares presentes no plenário da Casa e prevê que as autoridades deverão prestar contas ao Legislativo a cada quatro meses.O descumprimento das convocações sujeitará o “infrator” a responder um processo de “responsabilidade administrativa”. Oficialmente, a alegação é reforçar a função fiscalizatória do Legislativo, mas nos bastidores, a aprovação do texto é uma demonstração do descontentamento dos deputados com a pouca receptividade que alegam ter do Executivo.Em razão das dificuldades financeiras do estado, com déficit estimado de R$30 bilhões , o atual governo não deu perspectiva no curto prazo para liberação das chamadas emendas parlamentares - que são recursos para os deputados liberarem para obras e serviços em suas bases eleitorais.Tradicionalmente, raramente secretários de estados atendiam a chamados da Assembleia, até porque não havia na legislação mineira nada que os obrigasse. O líder do bloco da oposição, André Quintão (PT), nega que a aprovação da PEC seja uma retaliação a Zema.“A PEC fortalece o papel das comissões e garante um contato direto dos deputados com titulares dos órgãos, permitindo que acompanhemos a execução orçamentária e das metas das secretarias”, argumentou.Filiado ao partido do governador, Guilherme da Cunha (Novo) disse que a PEC é “extremamente positiva” e vai trazer mais transparência à gestão pública. PEC Como trata-se de uma PEC, o texto depende apenas de promulgação pelo Legislativo. As regras ainda serão regulamentadas pela Mesa Diretora.