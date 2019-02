Deputados aprovam PEC que obriga secretários de Zema a prestar contas à Assembleia

PEC foi aprovada com 52 votos, quatro a mais que o necessário (foto: Daniel Protzner/ALMG )

Os deputados estaduais aprovaram na tarde desta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição (PEC) que obriga secretários, dirigentes de entidades da administração direta e indireta e órgãos ligados ao Executivo a cumprir convocações da Assembleia Legislativa para participar de reuniões das comissões temáticas.O texto de autoria do presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV), foi aprovado pelos 52 parlamentares presentes no plenário da Casa e prevê que as autoridades deverão prestar contas ao Legislativo a cada quatro meses. O descumprimento das convocações sujeitará o “infrator” a responder um processo de “responsabilidade administrativa”.Oficialmente, a alegação é reforçar a função fiscalizatória do Legislativo, mas nos bastidores, a aprovação do texto é uma demonstração do descontentamento dos deputados com a pouca receptividade que alegam ter do Executivo.Horas antes da aprovação da PEC, o líder de um dos blocos que se intitula independente, deputado Cássio Soares (PSD), apresentou na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária um requerimento para que os secretários da Fazenda e Planejamento compareçam à Assembleia Legislativa para apresentar uma análise da situação financeira do estado e quais as medidas adotadas para equacionar o déficit orçamentário.Como o documento é anterior à PEC, eles não são obrigados a participar da reunião. “Agora vamos ver se a nova política defendida pelo governo Zema existe”, afirmou o parlamentar, que pretende marcar o encontro para logo depois do feriado do Carnaval.Tradicionalmente, raramente secretários de estados atendiam a chamados da Assembleia, até porque não havia na legislação mineira nada que os obrigasse.O líder do bloco da oposição, André Quintão (PT), nega que a aprovação da PEC seja uma retaliação a Zema. “A PEC fortalece o papel das comissões e garante um contato direto dos deputados com titulares dos órgãos, permitindo que acompanhemos a execução orçamentária e das metas das secretarias”, argumentou.Filiado ao partido do governador, Guilherme da Cunha (Novo) disse que a PEC é “extremamente positiva” e vai trazer mais transparência à gestão pública.A redação final do projeto foi aprovada em comissão logo depois da reunião plenária. A pressa na votação da PEC tem justificativa: semana que vem haverá o feriado do Carnaval, e logo depois, a pauta estará trancada por 10 vetos do governo.Como trata-se de uma PEC, o texto depende apenas de promulgação pelo Legislativo. As regras ainda serão regulamentadas pela Mesa Diretora.