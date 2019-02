Câmara de BH devolve mais de R$ 30 milhões para a PBH; valor será usado no OP

O cheque representando a devolução foi entregue em reunião no começo da tarde desta quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu nesta quinta-feira a devolução de R$ 33.569.351,45 milhões de verba que havia sido destinada à Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado e acabou não sendo usada.Os valores, segundo a vereadora e presidente da Casa, Nely Aquino (PRTB), são referentes a economias no total que é repassado mensalmente ao Legislativo. Os valores serão usados em obras do Orçamento Participativo, segundo os secretários municipais de Fazenda, Fuad Noman, e de Infraestrutura, Josué Valadão. A expectativa é de que já estejam nesta sexta-feira nos cofres da prefeitura.

O valor devolvido foi de R$33,5 milhões, essa economia foi feita na gestão passada, do vereador Henrique Braga (PSDB). Nós poderíamos ficar com esse valor até o fim do ano para ser devolvido, mas resolvemos adiantar essa devolução, para que o dinheiro seja utilizado realmente naquilo que a cidade precisa, que é a conclusão das obras de OP”, informou.

A presidente da Casa, no entanto, não soube detalhar onde ocorreu a economia. “Se evitou diversos gastos dentro da Casa, em diversas áreas, e sobrou esse valor”, afirmou. Ainda de acordo com ela, não é possível afirmar, por enquanto, se será possível ao final deste ano devolver algum valor ao Executivo.“Nós temos diversas necessidades na Casa, diverso projetos para serem executados, elétricos, de infraestrutura, então poderemos ter conta do que vai acontecer no final do ano”, contou.

Por nota, o prefeito Alexandre Kalil agradeceu o gesto. “O trabalho sério é feito pelo executivo junto com o legislativo. Obrigado aos vereadores da minha base na Câmara Municipal que ajudam a governar para quem precisa”, disse.



No ano passado, a Câmara Municipal tinha R$ 240 milhões no orçamento para custear o seu funcionamento ao longo de 2018. O montante é divido por 12 e a quantia repassada mensalmente à Casa. A verba destinada pode variar a cada ano, já que corresponde a 4,5% do orçamento do ano anterior.



Fim das gentilezas

De acordo com o secretário de Fazenda, Fuad Noman, o ato de “extrema gentileza”, terá os recursos usados em obras que estão em atraso, muitas delas herdadas da gestão anterior do ex-prefeito Marcio Lacerda (Sem partido). “A partir de agora a gente vai orçar as obras e ver quantas delas se encaixam, quais são as prioridades. O dinheiro vai ser integralmente usado nessa área”, afirmou.De acordo com o secretário de Infraestrutura, Josué Valadão, das 450 obras que estavam em atraso, a prefeitura ainda não tem recursos para 159 delas, “Esse apoio da Câmara, com certeza, vai permitir que comece a focar agora e refletir um pouco (para onde os recursos possam ser usados), mas basicamente, vamos pegar obras que tratam de drenagem”, afirmou.Ainda segundo Valadão, investimentos em infraestrutura da cidade e equipamentos públicos podem receber recursos da devolução. Segundo ele, a meta da prefeitura, estabelecida pelo prefeito Alexandre Kalil (PHS), e concluir o mandato tendo realizado 316 obras, o que corresponde a 70% do total de 450 já aprovadas.Apesar do momento de troca de gentilezas, o clima pode azedar entre a atual presidente da Câmara, vereadora Nely Aquino (PRTB), e o comandante anterior da Casa, Henrique Braga (PSDB). Isso porque a devolução atual ocorre devido aos cortes feitos ainda na gestão de Braga, que se encerrou no final de dezembro. O vereador promoveu gastos, principalmente, nas atividades da TV Câmara e em outros prestadores de serviços.As mudanças, contudo, parecem ser revistas na atual gestão. “Eu vim participar da reunião aqui hoje, exatamente, porque estou acompanhando. Se ouvir qualquer inicio de conversa para a volta da TV Câmara, a população de Belo Horizonte tem que agir. Nos não queremos atrapalhar o serviço de ninguém, mas também não podemos deixar”, disse.Segundo ele, o veículo de imprensa, que divulga as atividades da Câmara, não tem audiência o qe acaba saindo muito caro, pesando o orçamento.