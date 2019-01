Quatro novos vereadores tomam posse nesta sexta-feira na Câmara de BH

(foto: AbraAo Bruck/CMBH CAmara Municipal de Belo Horizonte )

A Câmara Municipal de Belo Horizonte abre os trabalhos de 2019 nesta sexta-feira. A sessão será a primeira da nova mesa diretora, presidida pela vereadora Nely Aquino (PRTB). Além desta novidade, a Casa também terá quatro novos parlamentares que assumem no lugar dos colegas eleitos para Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





Tomarão posse logo no início da sessão de amanhã, marcada para começar às 14h30, Coronel Piccinini (PSB), Maninho Felix (PSD), Ramon Bibiano da Casa de Apoio (MDB) e Cesar Gordin (PHS).Desses, apenas Piccinini já tem experiência com o Legislativo. Foi deputado na legislatura anterior por dois anos, quando assumiu como suplente, mas não conseguiu se reeleger. Ele também já havia sido vereador em BH na legislatura de 2013 a 2016.





Cesar Gordin é estreante. É professor de artes marciais e atua na área social. Ele já foi presidente de uma das torcidas organizadas do Atlético, a Galoucura.





Se soma a ele Ramon Bibiano. Ele é dono de autoescola e tem casa de apoio voltada para a atenção ao idoso e de pessoas que vem do interior para fazer tratamento em Belo Horizonte.





Maninho Felix também está em sua primeira legislatura. Ele é filho do ex-vereador Geraldo Felix, onde atuou no gabinete do pai por cinco legislaturas. Ele também é fundador do Instituto Espaço do Bem, organização de direito privado, sem fins lucrativos de promoção de ações de assistência social. Atua também no diretório do PSD.





Deixam a Câmara para assumir os novos mandatos os atuais vereadores Professor Wendel Mesquita (SD), Doorgal Andrada (Patriota), Rafael Martins (PRTB) e Osvaldo Lopes (PSD).