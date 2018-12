Sessão na Câmara de BH tem gritos, trocas de acusações, insinuações e ameaças de processo

(foto: Karoline Barreto/CMBH)

Um dia após a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que a vereadora Nely Aquino (PRTB) saiu vitoriosa, o clima no plenário repetiu o calor que fez nesta quinta-feira na capital. Gritos, trocas de acusações, insinuações e ameaças de processo deram o tom da reunião de hoje. Por fim, sem nada votar, os parlamentares encerraram a sessão por falta de quórum.





A reunião desta quinta-feira foi marcada por reclamações, principalmente, do prefeito Alexandre Kalil (PHS), que criticou os parlamentares, principalmente os que não se posicionaram favoravelmente à eleição de Nely. Ontem, durante a votação vários vereadores se queixaram da interferência do prefeito na escolha da presidência da Casa.





Mas o caldo entornou de vez quando o vereador Gilson Reis (PCdoB) afirmou que colegas teriam recebido de Kalil a promessa de vantagens na execução de obras, cerca de R$ 2 milhões. Ele pediu que o prefeito renunciasse ao cargo conforme havia afirmado em entrevista.



“Ele foi a imprensa dizer que não atuou na eleição, mas todos sabem sim. Então, você deve renunciar prefeito. Já que afirmou que renunciaria caso tivesse feito interferência”, afirmou. Ainda segundo ele, Kalil “não tem moral” para atacar os parlamentares. Contudo, afirmou que respeita a eleição da nova mesa. “Nely, você tem meu respeito, você ganhou essa eleição de forma plena”, disse.





A fala causou indignação de vários vereadores que se revezaram no microfone do plenário para rebater o discurso. O presidente da Câmara, vereador Henrique Braga (PSDB), disse que queria saber mais detalhes sobre a acusação feita por Reis, já que foi colocado no grupo que teria sido beneficiado.



“Se houve isso aí eu tô no prejuízo. Eu quero saber de onde vem essa história de R$ 2 milhões (…) como vai ficar minha moral lá fora diante disso. Sempre trabalhei com dignidade”, disparou. Jair Di Gregório (PP), na mesma linha, acusou Gilson de ter sido o líder do governo “mais rápido da história”, já que durante alguns dias ocupou o posto no início da atual legislatura, mas acabou sendo substituído.



“Quando ele era líder veio aqui e fez defesa de Kalil como se ele fosse uma mãe. Agora vem com essa”, disse, fazendo uma imitação do colega. Segundo ele, vários colegas pretendem processar o parlamentar do PCdoB pelas insinuações.





Já a recém-eleita Nely Aquino disse que exigia ser respeitada e que “não é massa de manobra”. “Essa troca de acusações não vai construir nada, não vai adiantar nada. Eu quero ideias. Não se esqueçam que vocês escolheram uma favelada, eu não vou aceitar qualquer coisa sem brigar. Não me julguem como massa de manobra. Tratem-me com respeito”, disse.



Cocaína no banheiro

Por falar em insinuações, o clima esquentou de vez com a troca de farpas entre os vereadores Léo Burguês (PSL) e Gabriel Azevedo (PHS). Esbravejando, Burguês deu seu apoio à Nely e disse que estaria com ela no que for preciso. “Se for para ser paz, vai ser paz. Se for para ser guerra, vai ser guerra (…) nós estamos com você pela paz, mas nós estamos com você pela guerra também”, disse.



Ele ainda criticou os opositores de Kalil. Especificamente sobre Azevedo, Burguês afirmou que ainda no período da campanha, antes de romper com o prefeito, ele era visto em todas as agendas com o prefeito e, agora, se posiciona contrariamente. “Você é um covarde”, disparou.





Até então sem se pronunciar, Gabriel foi ao microfone da Casa e, sem citar nomes, pediu ao presidente da Casa que mandasse instalar câmeras no banheiro pois, segundo ele, lá estaria ocorrendo o uso de drogas.



“Têm pessoas aqui nesta Casa que fazem uso de cocaína aqui e pode ficar estranhas. E quando ela faz uso de algo assim, se destrambelha”, afirmou. Gabriel ainda continuou: “Eu nunca fui cassado, nunca fui investigado em inúmeros inquéritos pelo MP (Ministério Público), nunca agredi ninguém pela cidade e nem contratei travestis e saí sem pagar”, disse.





Ainda em clima tenso a sessão seguiu por alguns minutos e com a fala de outros vereadores, mas foi encerrada por falta de quórum.