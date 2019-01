Presidente da Câmara de BH tem encontro marcado com vice-presidente Hamilton Mourão

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

A presidente da Câmara de BH, Nely Aquino (PRTB), será recebida, nesta quinta-feira (10), pelo vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. A reunião está marcada para começar às 15h, no Palácio do Planalto, em Brasília.Mourão e Nely são filiados ao mesmo partido e o convite foi apresentado pelo presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Levy Fidelix, que também tem presença confirmada na reunião desta quinta-feira (10).De acordo com a assessoria de imprensa do Legislativo da capital mineira , na pauta três assuntos: feminicídio, ampliação do metrô e obras no anel rodoviário.