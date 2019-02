Zema diz na internet que teve semana 'intensa' e ignora evacuação em Macacos

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 1/11/18)

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais neste domingo (17) para dizer que teve uma semana intensa de trabalho e que, por meio de ações efetivas, vai tirar Minas "do vermelho". Quase 24h depois da evacuação de mais de 200 pessoas em Macacos, distrito de Nova Lima, por causa do risco do rompimento de mais uma barragem da Vale, ele segue sem se pronunciar sobre o assunto.





Mais cedo, o governo de Minas divulgou nota informando que todas as forças de segurança, fiscalização e prevenção do estado estão em Macacos, distrito de Nova Lima, prestando o atendimento necessário.





O governo de Minas disse não medir esforços para dar todo o apoio necessário aos moradores afetados pela evacuação, que moram em área próxima à barragem da Mina de Mar Azul.





“O governador Romeu Zema já exigiu da mineradora medidas efetivas de segurança, logo após o alerta emitido no distrito de Macacos, com o objetivo de evitar que tragédias, como as que ocorreram em Brumadinho e Mariana, se repitam”, informou em nota o governo.





Usuário frequente das redes sociais, Zema postou foto na manhã deste domingo ao lado da mãe, do pai e de amigos no tradicional restaurante Barril, famoso ponto de encontros e passeios no fim de semana na região em Luz. “BR 262. Pausa para café no Barril”, registrou. No sábado, Zema falou sobre uma fisioterapia que fez no pescoço e postou foto ao lado de vizinhos e de uma tia em Uberaba, no Triângulo.