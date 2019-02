Zema anuncia que vai acabar com gasto de R$ 3 milhões com medalhas

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Precisamos eliminar custos desnecessários do governo. E não tem sentido gastar dinheiro público com tantas solenidades e homenagens como existem hoje. Por lei, são 11 medalhas diferentes, que só em 2018 geraram mais de R$ 3 milhões de gastos. pic.twitter.com/VpOZxug3Km %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) 15 de fevereiro de 2019



Medalha da Inconfidência

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar mais uma decisão administrativa e política. Dessa vez, Zema informou que vai acabar com as solenidades para entrega de medalhas.Zema justificou a medida alegando que apenas no ano passado, foram gastos R$ 3 milhões em 11 eventos para homenagear pessoas e instituições mineiras e de outros estados da federação.Zema disse que apenas a Medalha da Inconfidência será mantida. Trata-se da mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades e instituições que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. A solenidade acontece anualmente, no dia 21 de abril (feriado de Tiradentes), em Ouro Preto, na Região Central do Estado.Zema aproveitou o anúncio para dizer que recomenda a entrega da honraria, neste ano, ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ás polícias Militar e Civil.A Medalha da Inconfidência foi criada pela Lei 88 de 28 de julho de 1952.A medalha é concedida em quatro graus, sendo que o Grande Colar da Medalha da Inconfidência é entregue exclusivamente a chefes de Estado. As demais outorgas são entregues nos seguintes percentuais: Grande Medalha da Inconfidência; 25%, Medalha de Honra da Inconfidência; 35% , Medalha da Inconfidência; 40%.