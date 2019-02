Ao lado de Zema, presidente da Cemig diz que trabalhará por dividendos para acionistas

O governador Romeu Zema divulgou vídeo na noite dessa quarta-feira (13) ao lado do novo presidente da Cemig, Clodorvino Belini, para afirmar que está profissionalizando a gestão pública das estatais mineiras que “por muitos anos serviram como cabide de empregos e ferramenta política”.O dirigente é apresentado como responsável para recuperar o valor de mercado da Cemig e, “em breve, possibilitar a redução de custos aos consumidores”. De acordo com Zema, Belini usará a experiência do setor privado para proporcionar essa redução.“A Cemig vai voltar a ser aquela grande empresa que dava orgulho aos mineiros e não aquela empresa que fica atendendo a interesses políticos”, disse Zema.Em resposta, Belini afirmou que trabalhará pelo crescimento da estatal. “Farei todo o possível para reposicionar a Cemig no mercado de energia no Brasil, e principalmente para motivar os funcionários, fazer com que os clientes sejam bem atendidos, que zelemos pela segurança global da companhia e, acima de tudo, para dar dividendos aos acionistas”, disse.Durante a campanha, Zema disse que iria privatizar a Cemig. Depois, mudou o discurso, dizendo que precisaria recuperar a empresa financeiramente antes de vendê-la. As privatizações estão entre as contrapartidas oferecidas ao governo federal para que Minas consiga entrar no programa de recuperação fiscal que pode suspender a dívida com a União.

(foto: Reprodução)