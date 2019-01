Zema expõe fotos oficiais de Pimentel em hall de entrada da Cidade Administrativa

(foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

As fotos oficiais do ex-governador Fernando Pimentel (PT) foram deixadas nesta quinta-feira (24) no hall do centro de convivência da Cidade Administrativa com um cordão de isolamento. Ao lado das fotos e quadros do petista, um recado escrito em cartolina: “Esse tipo de desperdício com o dinheiro público não pode mais acontecer”.Na noite de quarta-feira (23), o governador Romeu Zema (Novo) postou em suas redes sociais que sua gestão não usaria as fotos institucionais do governador em órgãos e secretarias de estado. Segundo ele, os quadros e fotografias seriam gastos desnecessários para os cofres públicos.“Encontrei aqui em um dos andares do prédio, centenas de molduras e fotografias de quem já foi governador. Não quero minha foto fixada em lugar nenhum. Quero que esse dinheiro gasto aqui seja gasto em medicamentos, para arrumar estradas, seja gasto em escolas. Isso é que o povo mineiro quer e não ficar endeusando alguém que foi eleito”, disse o governador em suas redes sociais.No dia seguinte ao post de Zema, os mesmos quadros foram deixados na entrada de um dos prédios da sede do governo mineiro. A exposição das fotos de Pimentel desagradou o PT, que divulgou uma nota de repúbio.

Nota de repúdio



“Em atitude antidemocrática, demagógica, desnecessária e de uma total falta de bom senso e de respeito, as fotos oficiais e os quadros institucionais do ex-governador Fernando Pimentel foram expostas nesta quinta-feira, no hall da Cidade Administrativa, por onde transitam milhares de pessoas diariamente. Com clara intenção de difamar o ex-governador, a exposição do material, inclusive com um cordão de isolamento, demonstra não somente o desrespeito da atual gestão, mas, principalmente, a falta de informações básicas do governo recém-empossado sobre itens institucionais”, diz a nota do PT.



"O Partido dos Trabalhadores protesta, veementemente, contra este ato sem propósito e com ares de populismo barato, que em nada muda a situação de Minas Gerais, Estado que Fernando Pimentel recebeu em situação falimentar, depois de mais de uma década de desgoverno comandado pelo PSDB. O mesmo partido, aliás, que vem comandando as principais secretarias e órgãos públicos estaduais, levado pelas mãos dos atuais governantes, chamados de 'NOVO'", finaliza a nota.