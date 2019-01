Deputado propõe lei para criar semana do feijão e arroz

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O principal prato do almoço do brasileiro pode ganhar, na lei, uma semana de “homenagem”, a ser comemorada a partir do dia 16 de outubro de cada ano. É o que propõe o deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS) em projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, com a instituição da “Semana Nacional do Feijão e Arroz”.A ideia do parlamentar é que a data seja integrada à semana da alimentação. Pelo texto, as instituições públicas e privadas deverão promover ações de conscientização da importância do alimento durante a semana de comemoração, dirigidas sobretudo ao público infantil.As escolas que usam recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar também ficam obrigadas a servir arroz e feijão.Na justificativa do texto, o deputado diz que o arroz e o feijão são “protagonistas” na mesa do brasileiro e conhecidos como “par perfeito”.“É salutar, portanto, reforçar a importância destes abundantes, nutritivos e saudáveis alimentos na legislação que orienta a alimentação escolar das crianças e adolescentes, e em especial para as famílias que ainda enfrentam insegurança alimentar nos rincões do Brasil”, diz no texto. Goergen alega ainda que a semana ajudaria no combate à obesidade infantil.