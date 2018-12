Servidores de MG passarão Natal sem saber quando terão 13º deste ano

O governo adiou por quatro vezes o anúncio que faria sobre o 13º (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A. Press)

Acompanhe a escala de dezembro:

Os cerca de 600 mil servidores de Minas Gerais vão passar o Natal sem qualquer perspectiva de quando vão receber o 13º salário de 2018. Embora a alegação seja a de que a Secretaria da Fazenda faz um esforço para pagar pelo menos alguma parte do benefício este ano, a conta deve ficar mesmo para o governador eleito Romeu Zema (Novo).Tanto que a única sinalização que o Executivo deu nessa sexta-feira (21), em reunião com representantes dos sindicatos, foi anunciar que vai prorrogar para abril o prazo de pagamento do IPVA para os integrantes do funcionalismo. Após o encontro, a nova promessa aos servidores é de uma resposta até a próxima quinta-feira (27), faltando quatro dias para terminar o ano.No ano passado, o governo anunciou a escala do 13º – com pagamentos até abril deste ano – no dia 21 de dezembro. Em 2018, o estado vem prometendo uma resposta aos servidores desde o 14, mas já adiou quatro vezes o anúncio sempre com o argumento de que não foi possível fechar as contas. A próxima gestão, do governador eleito Romeu Zema, estima no relatório da transição com um gasto extra de R$ 2,450 bilhões no início do próximo ano, por causa da dívida do 13º com o funcionalismo.Encarregado da negociação com os servidores, o assessor para relações sindicais do governo Carlos Calazans afirmou neste sábado (22) que estava pronto para anunciar que não haveria 13º este ano, mas houve garantia da Fazenda de que será possível fazer um anúncio na semana que vem. “No mais tardar na quarta ou quinta-feira, dia 27, vamos anunciar. Estou confiante de que vamos conseguir pagar alguma coisa do 13 ainda neste ano”, disse.Calazans disse que as únicas garantias que foram dadas aos servidores por enquanto são a de que o restante dos salários de dezembro, relativos ao mês trabalhado em novembro, será pago no dia 28 de dezembro e a de que a escala do IPVA será prorrogada para eles. “Há uma grande especulação e grande apreensão do funcionalismo de que o estado não terá condições de pagar o salário este mês. Estamos garantindo que no dia 28 completaremos o salário de todo mundo, não vamos deixar em pagar”, disse.Na sexta-feira (21), somente os servidores da segurança pública, da Rede Fhemig, Hemominas e Ipsemg receberam uma segunda parcela de R$ 2 mil, completando R$ 4 mil do salário. Os demais servidores só tiveram até agora R$ 2 mil pagos no dia 13. Todos terão o restante do contracheque depositado no dia 28.Apesar de a conta ficar para o próximo governador, Calazans acredita que o pagamento do 13º será honrado. “Ano passado foram quatro parcelas, era um momento ainda mais desfavorável. Acreditamos que o governo Zema vá garantir o pagamento, porque há interlocução com o governo federal e no início do ano tem a arrecadação extra do IPVA”, disse.Dia 13/12: R$ 2 milDia21/12: R$ 2 milDia 28/12: restante do pagamento.Dia 13/12 (quinta-feira) – 1ª parcela de até R$ 2.000,00 para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas);Dia 28/12 (sexta-feira) – 2ª parcela, o valor restante do salário para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas).