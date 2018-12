Kalil diz que vai apoiar governo Bolsonaro: 'Vou onde tem dinheiro'

Kalil disse ainda estar decidindo em qual partido irá se filiar (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

''PHS acabou'

O prefeito Alexandre Kalil afirmou, na manhã desta segunda-feira (10), que vai deixar o PHS, partido pelo qual foi eleito para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas não adiantou qual será o seu destino. Também disse que vai buscar um alinhamento com o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Segundo ele, a motivação é buscar recursos para obras em Belo Horizonte."Claro que eu vou (apoiar Bolsonaro). Eu vou onde tem dinheiro. Quem abraça pobre fica por baixo. O dinheiro está lá, vou apoiar quem estiver naquela cadeira", disse.O prefeito evitou comentar a denúncia de movimentação financeira milionária registrada pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) por parte do ex-assessor Fabrício José de Queiroz, envolvendo família Bolsonaro. "Eu quero é verba para BH. Quem cuida de denúncia é juiz", disse o prefeito.Kalil confirmou estar de saída do PHS, que não atingiu a cláusula de barreira na eleição de outubro. Para ele, o partido vive uma “guerra fratricida” e “acabou”.O prefeito recebeu o convite oficial do ministro Gilberto Kassab para se filiar no PSD, mas respondeu que ainda está pensando para qual legenda ir. Além de Kassab, Kalil recebeu senadores e deputados da legenda em seu apartamento no Bairro de Lourdes.O prefeito também comentou a eleição da nova Mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O prefeito não quis antecipar nomes, mas disse acreditar que seu grupo manterá o comando da Casa. "Vai sair um candidato de lá e vai ganhar, como ganhamos todas as votações nesses dois anos", disse.