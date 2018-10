Candidato a vice na chapa de Anastasia reafirma apoio a Jair Bolsonaro

O deputado federal Marcos Montes (PSD), candidato a vice na chapa de Antonio Anastasia (PSDB) na disputa pelo governo de Minas Gerais, declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira (10). Em vídeo divulgado nas redes sociais, Montes demostra confiança na vitória do ex-capitão do Exército.

22:26 - 10/10/2018 Bolsonaro diz que dispensa votos de quem pratica violência contra seus opositores "Tive a oportunidade, já há algum tempo, durante o primeiro turno, de declarar apoio como candidato a vice-governador de Minas a esse grande homem. E hoje volto aqui para reafirmar meu apoio e de todos os mineiros e mineiras, na confiança absoluta no seu governo de austeridade e determinação na defesa da família, no direito de propriedade, dando ao Brasil a esperança e a oportunidade de nós podermos trilhar um outro caminho".

Jair Bolsonaro agradeceu o apoio de Marcos Montes, desejou-lhe boa sorte no restante da campanha estadual afirmou: "vamos finalizar de vez o PT".

Em 26 de setembro deste ano, o em.com.br informou sobre um vídeo em que o deputado Marcos Montes afirmava: "nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro".

Naquela data, Montes disse que "lamentavelmente, a sociedade brasileira começa a enxergar que esse não é o seu momento", se referindo ao fato de Alckmin aparecer em quarto lugar nas intenções de votos, com 8%. "Não cabe nossos interesses pessoais", disse o candidato a vice de Anastasia, que respondeu ao comentário, por meio de nota, afirmando que a declaração do vice foi feita de forma hipotética.

Montes disse ainda que "a partir do momento que acharmos que candidatura Alckmin não vai ao segundo turno", o caminho natural dele e de seus aliados é apoiar a candidatura de Bolsonaro. "Não podemos deixar o Brasil voltar ao que vivemos no passado", disse Montes, sem citar o PT, que governou o país entre 2003 e 2016.

PRESIDENTE DO PSDB EM MINAS

Apesar de o candidato ao governo de Minas Antonio Anastasia (PSDB) ter declarado neutralidade em relação aos candidatos ao Palácio do Planalto, o presidente do partido em Minas, Domingos Sávio, também gravou vídeo ao lado de Jair Bolsonaro sugerindo uma dobradinha entre o capitão reformado e Anastasia em Minas.

Ao lado de seu colega na Câmara dos Deputados, Domingos Sávio, manda o recado para “toda Minas Gerais”: “Já ficamos livres do Pimentel e da Dilma. Botamos a Dilma para correr. Agora tem que botar para correr o PT do Brasil inteiro. Estamos com você comandante. PT Nunca Mais. Estamos juntos com Bolsonaro”, afirma.