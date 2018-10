Bolsonaro diz que dispensa votos de quem pratica violência contra seus opositores

Reprodução faceboock O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (10) para se manifestar sobre segurança pública. O ex-capitão do Exército dispensou votos de quem pratica violência contra eleitores que não votam nele e afirmou 'a este tipo de gente peço que vote nulo ou na oposição por coerência'.

Bolsonaro disse ainda que 'há um movimento orquestrado forjando agressões para prejudicar sua campanha, o ligando ao Nazismo, que, assim como o Comunismo, disse repudiar completamente'.

(foto: Twitter/Reprodução )

A jovem, que não teve a identidade revelada por motivos de segurança, contou à polícia que estava com uma camiseta com a estampa "#EleNão" no momento do ataque. A hashtag ganhou força durante a campanha eleitoral do primeiro turno das eleições presidenciais, em referência ao movimento de rejeição à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) ao Planalto. A vítima estava, ainda, com uma bandeira LGBTI+ na mochila.

Paulo Cesar Caldas Jardim, delegado que registrou a ocorrência, disse que, na verdade, não se trata de uma suástica. Segundo ele, o símbolo marcado forçadamente na costela da jovem é uma referência budista, que significa "amor e fraternidade".