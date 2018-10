Polícia investiga caso de jovem atacada e marcada com uma suástica no corpo

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o caso de uma jovem de 19 anos, que teria sido atacada por um grupo de rapazes, em Porto Alegre (RS), por motivação política. Segundo a moça, após diversas ofensas e ameaças, o trio a rendeu e marcou o corpo dela com uma suástica nazista. De acordo com o depoimento da vítima, que registrou boletim de ocorrência na delegacia da região central da cidade, os agressores usaram um canivete para feri-la.

A jovem, que não teve a identidade revelada por motivos de segurança, contou à polícia que estava com uma camiseta com a estampa "#EleNão" no momento do ataque. A hashtag ganhou força durante a campanha eleitoral do primeiro turno das eleições presidenciais, em referência ao movimento de rejeição à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) ao Planalto. A vítima estava, ainda, com uma bandeira LGBTI+ na mochila.