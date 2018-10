Dias Toffoli aguarda uma hora na fila para votar em Brasília

Depois de aguardar por quase 1 hora na fila, Toffoli destacou que hoje é um dia em que todos os brasileiros são iguais (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, votou no final da manhã de hoje (7) na seção eleitoral que funciona em uma escola no bairro Lago Norte, em Brasília.