Marcio Lacerda pede que vencedores das eleições 'tenham juízo'

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





O ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, votou no Colégio Estadual Central no início da tarde deste domingo. Ele vê o atual momento do Brasil como o mais delicado da história. "Espero que os vencedores desse pleito tenha juízo e atentem para as questões básicas do país. É preciso, acima de tudo, respeito. Tem que se criar condições para respeito. É preciso atentar para saúde, educação e segurança”, analisou.









Problemas com a biometria provocaram atrasos, filas e muita demora para votar no Colégio Estadual Central. Algumas pessoas tiveram que voltar para casa para pegar o título de papel.