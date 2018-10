Pesquisa do Ibope revela os candidatos a deputado federal que devem ser mais votados em Minas Gerais. Foram computadas todas as citações espontâneas em sucessivos levantamentos realizados desde o início do horário eleitoral gratuito.





Os mais citados, em ordem descrescente, foram o senador Aécio Neves (PSDB), o deputado estadual Paulo Guedes (PT), o deputado federal Misael Varella (DEM), o deputado federal Diego Andrade (PSD) e o novato André Janones (Avante), o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o deputado federal Weliton Prado (Pros), o deputado federal Fabio Ramalho (MDB), o ex-prefeito de Ibirité, Pinheirinho (PP) e o deputado estadual Rogério Corrêa (PT).