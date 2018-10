R17: Ronaldinho Gaúcho declara voto a Jair Bolsonaro no Twitter

Ronaldinho se aposentou dos gramados e chegou a cogitar candidatura ao Senado Federal (foto: Ezequiel Becerra/AFP) Uma das personalidades mais queridas da opinião pública no Brasil, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho declarou voto ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em seu perfil oficial no Twitter, o craque postou uma fotografia com a camisa 17 da Seleção Brasileira, em referência ao número do deputado federal.









Ronaldinho é mais um jogador de futebol a declarar apoio ao líder das pesquisas. O também pentacampeão mundial, Rivaldo, já tinha se posicionado a favor de Bolsonaro. Leonardo Moura (Grêmio), Felipe Melo (Palmeiras), Lucas Moura (Tottenham) e Jadson (Corinthians) foram outros que se manifestaram a favor do capitão da reserva.





O melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 chegou a flertar com uma candidatura ao Senado, inclusive pelo atual partido de Jair Bolsonaro. No entanto, o craque desistiu da concorrência.