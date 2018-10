Em rede social, Bolsonaro diz que está preparado para mudar o País

Sem poder fazer eventos nas ruas no último dia antes das eleições presidenciais, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), usou sua conta na rede social Twitter para falar de sua campanha à Presidência e pedir apoio aos eleitores. "Estamos fortes, com poucos recursos, sem acordões (sic), sem tempo de TV e impossibilitado de fazer campanha na rua pela tentativa de assassinato que sofri", disse Bolsonaro. "Nossa força é apenas a verdade e o apoio de todos vocês. O Brasil é nosso! Vamos à vitória!" O candidato se recupera na sua casa, no Rio de Janeiro, após ter levado uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).



O ex-capitão defendeu que está preparado para governar o País. "Somos capazes de reconhecer nossos erros e limitações, mas também de enxergar o potencial que o Brasil tem para se tornar um país grande e próspero", afirmou. "Visitamos todas as regiões, conhecemos os problemas e os anseios dos brasileiros de perto. Estamos preparados para mudar o Brasil!"



Bolsonaro disse também que seu governo estaria livre para escolher a equipe "pelo critério técnico e pela eficiência". "Se vencermos, já começamos diferentes dos outros", afirmou. "Não devemos cargos nem favores que coloquem em xeque a autonomia de nosso governo e a soberania de nosso País. Nossa aliança é com a sociedade!"



O candidato reforçou ainda as suas propostas de governo. "Durante muito tempo, o brasileiro teve que escolher entre opções que não o representava (sic)", disse. "Agora é diferente! Amamos o Brasil, defendemos a família e a inocência das crianças, tratamos criminosos como tais e não nos envolvemos em esquemas de corrupção."