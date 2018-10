Ibope: Bolsonaro, 36%; Haddad, 22%; Ciro, 11%, Alckmin, 7%; Marina, 3%

De acordo com a pesquisa Ibope, divulgada na noite deste sábado, as eleições terão um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).





Votos totais



Votos válidos

Simulações de segundo turno

Rejeição

Bolsonaro cresceu quatro pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, de 3 de outubro, e chega a 36% dos votos totais. Já Haddad está com 22%, em segundo lugar, um ponto a menos em relação à pesquisa anterior. Ciro Gomes (PDT) está com 11%, Geraldo Alckmin (PSDB), 7%, Marina Silva (Rede), 3%.Nas simulações de segundo turno, entre o primeiro colocado e os outros quatros adversários melhor classificados, aponta vitória de Ciro Gomes (PDT), e empate técnico na disputa contra Alckmin e Haddad. Bolsonaro vence Marina Silva no segundo turno, segundo o Ibope.A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores dos dias 5 e 6 de outubro.Confira os resultados da pesquisa:Jair Bolsonaro (PSL): 36%Fernando Haddad (PT): 22%Ciro Gomes (PDT): 11%Geraldo Alckmin (PSDB): 7%Marina Silva (REDE): 3%Cabo Daciolo (PATRI): 2%Henrique Meirelles (MDB) 2%João Amoêdo (NOVO) 2%Alvaro Dias (PODE) 1%Guilherme Boulos (PSOL) 1%Eymael (DC) 0%Vera (PSTU) 0%João Goulart Filho (PPL) 0%Branco/ Nulo 7% Não sabe/ Não respondeu 5%Jair Bolsonaro (PSL): 41%Fernando Haddad (PT): 25%Ciro Gomes (PDT): 13%Geraldo Alckmin (PSDB): 8%João Amoêdo (NOVO): 3%Marina Silva (REDE): 3%Alvaro Dias (PODE): 2%Cabo Daciolo (PATRI): 2%Henrique Meirelles (MDB): 2%Guilherme Boulos (PSOL): 1%Eymael (DC): 0%Vera (PSTU): 0%João Goulart Filho (PPL): 0%Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.Ciro Gomes 45% x 41% Jair Bolsonaro (branco/nulo 11%; não sabe 2%)Geraldo Alckmin 40% x 43% Jair Bolsonaro (branco/nulo 14%; não sabe 3%)Jair Bolsonaro 46% x 36% Marina Silva (branco/nulo 15%; não sabe 3%)Fernando Haddad 41% x 45% Jair Bolsonaro (branco/nulo 12%; não sabe 3%)Jair Bolsonaro (PSL): 43%Fernando Haddad (PT): 36%Marina Silva (REDE): 22%Geraldo Alckmin (PSDB): 16%Ciro Gomes (PDT): 15%Henrique Meirelles (MDB): 10%Alvaro Dias (PODE): 9%Cabo Daciolo (PATRI) 9%Guilherme Boulos (PSOL): 9%Eymael (DC): 8%João Amoêdo (NOVO): 8%Vera (PSTU): 7%João Goulart Filho (PPL): 6%Poderia votar em todos (resposta espontânea): 2%Não sabem ou preferem não opinar: 7%