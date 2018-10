Ibope e Datafolha apontam Bolsonaro e Haddad no 2º turno

(foto: Montagem sobre fotos da AFP)

As duas novas pesquisas com as intenções de voto para a Presidência feitas pelo Ibope e Datafolha e divulgadas na noite deste sábado mostram o segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). A diferença é que no Ibope o candidato do PSL subiu de 32%, verificado no levantamento anterior, e passou a 36%.Já no Datafolha ele oscilou de um ponto percentual de 35% e agora 36%. Em relação ao petista, o Ibope mostra oscilação de 23% para 22%. Já o Datafolha mostra Haddad estável com os mesmos 22% apurados no levantamento anterior.Os dois levantamentos têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.Jair Bolsonaro (PSL): 36%Fernando Haddad (PT): 22%Ciro Gomes (PDT): 13%Geraldo Alckmin (PSDB): 7%Marina Silva (REDE): 3%João Amoêdo (NOVO): 3%Alvaro Dias (PODE): 2%Henrique Meirelles (MDB): 2%Cabo Daciolo (PATRI): 1%Guilherme Boulos (PSOL): 1%Vera (PSTU): 0%João Goulart Filho (PPL): 0%Eymael (DC): 0%Em branco/nulo/nenhum: 6%Não sabe: 4%Jair Bolsonaro (PSL): 36%Fernando Haddad (PT): 22%Ciro Gomes (PDT): 11%Geraldo Alckmin (PSDB): 7%Marina Silva (REDE): 3%Cabo Daciolo (PATRI): 2%Henrique Meirelles - MDB 2%João Amoêdo - NOVO 2%Alvaro Dias - PODE 1%Guilherme Boulos - PSOL 1%Eymael - DC 0%Vera - PSTU 0%João Goulart Filho - PPL 0%Branco/ Nulo 7%Não sabe/ Não respondeu 5%