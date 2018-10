Diretório nacional do Novo diz que declaração de Zema é 'inaceitável'; estadual nega conflito

O candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Novo, Romeu Zema (foto: Sidney Lopes/EM ) A fala de Romeu Zema (Novo) no debate promovido pela TV Globo nesta terça-feira, quando o candidato fazia suas considerações finais, repercutiu negativamente no diretório nacional do partido. O empresário afirmou: "Aqueles que querem mudança, com certeza, podem votar aí nos candidatos diferentes, que são o Amoêdo e o Bolsonaro". Em resposta, o Diretório Nacional da legenda soltou uma nota na qual classifica a declaração como “inaceitável” e trata a atitude de Zema como infidelidade partidária. “O partido e seus filiados e apoiadores trabalham dia e noite para que João Amoêdo chegue ao segundo turno”, diz a nota. Além disso, o texto informa que tanto o candidato quanto a coordenação da campanha deles já foram avisados sobre a posição do partido.









Único vereador eleito pela legenda em Minas Gerais, Mateus Simões (Novo) segue a linha do presidente do Diretório Estadual e não considera que houve infidelidade partidária. Zema, afirma Simões, poderia ter se expressado de melhor forma, mas não pediu votos para o concorrente. “Tanto os eleitores de Amoêdo quanto de Bolsonaro encontram nos candidatos do Novo, em nível estadual, uma excelente opção. É isso que ele disse. A conversa de Zema com o (Diretório) Nacional hoje vai deixar isso claro”, argumenta.





Segundo Turno





Bernardo Santos ressaltou que, apesar da polêmica, não foi definido apoio a Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno contra Fernando Haddad (PT). “Essa decisão será tomada depois do primeiro turno. Nosso candidato é João Amoêdo, mas é absolutamente verdade que não vamos nos aliar ao PT. Mas isso não quer dizer, necessariamente, que vamos apoiar o outro lado”, explicou.

