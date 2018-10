O candidato da Rede ao governo de Minas, João Batista Mares Guia, criticou nesta quarta-feira (3) um de seus adversários na disputa eleitoral. "O Zema mostrou toda a sua fragilidade", disse Mares Guia, se referindo ao debate realizado pela TV Globo, na noite dessa terça-feira (2). De acordo com ele, Romeu Zema (Novo) mostrou "desconhecimento" para apresentar propostas para governar o estado.





Zema participou nessa terça-feira de seu primeiro debate nas emissoras de TV aberta. Em contrapartida, Mares Guia ficou de fora pela primeira vez."Ontem, o Zema desconstruiu a sua candidatura e, ainda, mostrou a sua deslealdade para com o seu partido", avaliou. Nas considerações finais do debate, Zema pediu voto para o candidato do seu partido, João Amoêdo e, também, para o deputado jair Bolsonaro (PSL).

O pedido fez o partio Novo divulgar nota criticando o posicionamento de Zema, por caracterizar "infidelidade partidária"

Prejudicado

Segundo turno

Com sua ausência do debate, Mares Guia também disse que, por isso, se sentiu " o grande prejudicado" nesta reta final da camapnha eleitoral. O encontro reuniu seis dos oito candidatos ao governo de Minas. O candidato da Rede afirmou que chegou a ser aconselhado a entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para garantir ua participação no evento."Achei desproporcional ( entrar na Justiça)", justificou Mares Guia não ter acatado a sugestão. Ele lembrou que a TV Globo adotou um critério nacional para convidar os candidatos ao governo do estado. Ou seja, a emissora seguiu determinação da Justiça Eleitoral - mínimo de cinco representantes no Parlamento-, além de percentual igual ou maior de seis por cento nas pesquisas eleitoral. a Candidatura de Mares Guia não preenchia nenhuma das duas condições.Mares Guia disse que ficou pesaroso por não ter participado de debate por que viu sua chance de ir ao segundo turno ser sepultada na noite desssa terça-feira (2). "Não estou fora., por que a voz final é sempre do eleitor. Mas é improvável ", admitiu.De acordo com ele, por ter uma campanha franciscana em recurso e em tempo na propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão, a presença nos debates promovidos pelos emissoras de televisão era sua grande oportunidade de ter suas propostas para governar o estado com maior alcance de audiência.Mares Guia também disse que sua performance nos debates promovidos pelas Tvs Alterosa, Band e Record foram bem avaliadas . "Fui o mais propositivo e quebrei a bipolarização entre os dois candidatos que estão nos dois primeiros lugares da pesquisa", avaliou o candidato da Rede.Mares Guia também disse que, no segundo turno, vai defender que a Rede não apoie nenhum candidato. " E, pela primera vez, n minha vida devo votar nulo, se prevalecer a bipolarização entre dois candidatos", disse, numa alusão aos candidatos do PSDB e do PT , Antonio Anastasia e Fernando Pimentel, respectivamente.