O candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, Romeu Zema, percorreu várias regiões de Belo Horizonte neste domingo (30), assim como já havia feito no sábado. "Ficou bem nítido que por onde eu ando percebo que as pessoas querem renovação, que elas querem políticos novos e não os mesmos de sempre", declarou.

Zema estave na Lagoa Seca do Belvedere, onde foi realizada a Corrida Encontro delas (foto: Vivi Zagnoli/Divulgação)

O empresário ainda ressaltou o seu crescimento nas pesquisas e lembrou que o melhor desempenho do seu partido entre os 27 estados da federação é aqui. "O melhor desempenho do Novo é em Minas. Isso nos dá ainda mais ânimo", frisou.

Como apareceu em terceiro lugar e com 9% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta (28), Zema afirmou que acredita que tem chances de disputar um eventual segundo turno. "As pesquisas têm mostrado que estamos em uma tendência de alta e temos grandes chances de irmos para o segundo turno. Ainda tem uma semana pela frente. Estamos muito otimistas. Sem dúvidas, o Novo é o partido que mais cresceu nessas eleições e isso está sendo feito com muito trabalho e sem nenhum centavo do povo que trabalha", salientou o candidato que deve fazer campanha em, pelo menos, 10 cidades nessa reta final.