Romeu Zema teve uma agenda movimentada na manhã desta sábado (29). O candidato a governador pelo Partido Novo fez campanha em Belo Horizonte e visitou uma creche na Pampulha, o Morro do Papagaio, na região Centro-Sul, e ainda fez carreata que saiu do Santa Lúcia.

Romeu Zema conversou com moradores e comerciantes do Morro do Papagaio, em BH (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press)

O empresário declarou estar animado com as últimas pesquisas e confiante que possa crescer ainda mais nesta reta final. Os números divulgados na noite de sexta-feira (28) pelo Datafolha para a disputa pelo governo de Minas mostraram Anastasia (PSDB) com 33%; seguido por Pimentel (PT), com 24%. Zema aparece em terceiro com 9%, na frente de Adalclever Lopes (MDB), com 4%.

"Uma após outra, as pesquisas têm mostrado que temos crescido constantemente. Saí com 1% das intenções de voto. E a minha participação no debate da Rede Globo na próxima terça (2) vai ser importante para divulgar ainda mais o meu trabalho para a população", frisou. O candidato ainda ressaltou que um dos aspectos que mais têm despertado sua atenção durante a campanha é o apoio que tem recebido de seus ex-funcionários. "Isso demonstra que eu sou uma pessoa confiável porque ex-funcionário costuma mais criticar do que elogiar patrão E como eu tenho em Minas uns 20 mil ex-funcionários, aonde eu vou, encontro vários que garantem que estão me apoiando e divulgando. É prova que meu trabalho no setor privador sempre foi consistente, sério, que deu resultado e atendeu bem as pessoas", salienta.