Janaína Paschoal faz apelo para Bolsonaro assumir 'rédeas da campanha'

Janaína Paschoal (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Lixo

Debate

A advogada Janaína Paschoal usou o Twitter, na manhã desta sexta-feira, para fazer um apelo ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). "Deputado Jair Bolsonaro, tome as rédeas de sua campanha! Não ouça mais ninguém! Se o sr. estiver em condições de ir ao debate, vá! Não deixe mais ninguém falar pelo senhor! Chega desse diz que me diz! Dependemos do senhor para impedir a volta do PT!", disse a também professora da USP, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).Candidata a deputada federal pelo PSL, depois de ser cogitada para ser vice de Bolsonaro, Janaína fez vários posts a disputa eleitoral. "Não é hora de disputa mesquinha por pequenos poderes! Se o Brasil for para o buraco, todos nós vamos junto! Estou cheia da frescura dessa gente toda! Uma ciumeira ridícula! Pelo amor de Deus!", disse.O provável ministro da Fazenda, Paulo Guedes, em eventual governo de Jair Bolsonaro, andou provocando saia justa para o candidato ao propor a volta a CPMF. Da mesma forma, o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, também anda dado declarações que causaram constrangimento à campanha do companheiro de chapa. Nesta sexta-feira, Mourão "se penitenciou" afirmando que daqui para frente iria fazer "silêncio obsequioso" "Eu não passei tudo que passei, para ver um bando de criança mimada, brigando pela atenção do pai, jogar todo meu trabalho no lixo!", disse Janaína.Ela também destacou que José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula (2003/2010), "já falou em tomar o poder", se referindo a uma entrevista de Dirceu ao site El Pais. " O sr. viu? Não temos tempo a perder! A situação é grave! Precisamos que o sr tome as rédeas da campanha! Reúna sua equipe e faça com que trabalhe como equipe!", enfatizou a advogada.Janaína também apelou para que Bolsonaro considere a possibilidade participar dos debates com os candidatos a presidente. "O povo gosta do Sr, tenho falado com muita gente... o senhor tem o dever de enquadrar todo mundo e tomar as rédeas da campanha! Se estiver em condições de ir ao debate, tem que ir! Gases não podem parar um Chefe de Estado! Que brincadeira é essa?", disse.Janaína insistiu, em seu último apelo, para que o candidato , que está inernado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tome as rédeas da campanha. "Ou vamos entregar o Brasil de bandeja para o PT! Eu avisei lá atrás e reitero agora!", previu