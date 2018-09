Daciolo: Mão de Deus tirou tocha de Estátua da Liberdade no Paraná

Cabo Daciolo não perdeu a oportunidade de comentar a danificação da estátua, após 'profetizar' contra ela (foto: Reprodução Facebook)

O candidato a presidente da República Cabo Daciolo profetizou mais uma vez e parece ter começado a conseguir seu objetivo, com a danificação de uma réplica da estátua da Liberdade em Umuarama, no Paraná. Pelo menos é o que ele pensa.O presidenciável usou suas redes sociais para tripudiar da empresa Havan pelo incidente causado pela chuva."A tocha da estátua de uma das lojas Havan caiu, em breve todo o resto também cairá, para HONRA E GLÓRIA DO SENHOR JESUS!”, disse o candidato.Daciolo havia feito vídeo na semana anterior na frente de uma das lojas da rede e afirmou que iria retirar ‘uma por uma’ as estátuas do Brasil. A empresa respondeu com um meme, com a foto da réplica e os dizeres “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”.“Não duvidem do poder de Deus”, disse Daciolo, que afirma servir ao “Senhor dos exércitos”.A rede Havan entrou na onda e disse que nem corda nem corrente, e “muito menos cabo” iriam tirar a estátua dali. “É verdade, nenhuma dessas ferramentas pode tirar as estátuas da Havan do solo brasileiro, mas a MÃO DE DEUS PODE E ELA É MUITO PODEROSA! A tocha da estátua de uma das lojas Havan caiu, em breve todo o resto também cairá, para HONRA E GLÓRIA DO SENHOR JESUS!”, disse Daciolo.