Justiça autoriza realização de exame psiquiátrico em agressor de Bolsonaro

Depoimento de Adelio Bispo de Oliveira, autor do ataque a Jair Bolsonaro PSL (foto: Reprodução Justiça )

O juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal em Juiz de Fora, autorizou a realização de exame psiquiátrico no agressor do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. A decisão foi publicada nesta quarta-feira. Adélio, que esfaqueou Bolsonaro no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, está preso preventivamente no Presídio Federal de Campo Grande (MS).O pedido foi feito pela defesa do agressor. Após a realização do exame, que ainda não tem data marcada, os advogados deverão usar o laudo técnico para sustentar um segundo pedido de avaliação da insanidade mental de Adélio. O primeiro pedido nesse sentido foi negado pelo próprio juiz Bruno Salvino, no dia 12 de setembro passado, pela falta de indícios de insanidade mental do esfaqueador do candidato do PSL.O psiquiatra indicado pela defesa para fazer o exame é Hewdy Lobo Ribeiro, cujo consultório fica localizado em São Paulo. O Ministerio Publico Federal solicitou que o procedimento fosse acompanhado por um medico do presídio de Campo Grande. Já a defesa pediu que um advogado estivesse junto, o que foi negado.O juiz Bruno Savino entendeu que não há necessidade da presença de outras pessoas, pois não se trata de atendimento ambulatorial.“Assim para a realização daquele ato cuja finalidade é unicamente subsidiar o requerimento de instauração de incidente mental somente se faz necessário o contato entre o investigado e o médico psiquiatra sendo prescindível em vista da natureza do ato a presença de outro médico ou mesmo de representante da defesa técnica”, escreveu o magistrado.“Ressalto por oportuno trecho da decisão anterior deste juízo que assegurou à Defesa apenas o acesso de médico de sua confiança ao custodiado para que produza laudo técnico a fim de subsidiar eventual renovação do pedido de instauração de incidente de insanidade mental”, destacou o juiz. “Portanto, o exame requerido será realizado apenas com a presença do médico particular indicado pela Defesa e o investigado”, conclui Savino.Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou Jair Bolsonaro durante um ato de campanha no Centro de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro. Ele foi preso na mesma data e confessou o crime. Em depoimento, o agressor disse que agiu sozinho, “a mando de Deus”.Porém, a Polícia Federal deverá instaurar um inquérito para investigar se existe coautoria e se o agressor recebeu algum pagamento, com base na apreensão de um cartão de crédito internacional, dois cartões de débito e extratos bancários encontrados no quarto da pensão onde Adélio se hospedou em Juiz de Fora.O candidato do PSL segue em recuperação, internado no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. Ele já passou por duas cirurgias e lidera as pesquisas de opinião na corrida presidencial.