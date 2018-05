Anastasia oficializa pré-candidatura ao governo de Minas

Anastasia afirmou que já está conversando com várias legendas para uma aliança (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Com o apoio formal do PSD e do PSC, o senador Antônio Anastasia (PSDB) lançou oficialmente na tarde desta segunda-feira sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. O tucano chegou ao evento acompanhado do deputado federal Marcos Montes (PSD), cotado para ser o candidato a vice-governador.Em rápida entrevista, Anastasia afirmou que já está acertada aliança com o PSD e PSC e vários outros partidos estão no radar do PSDB.“Temos tratativas com vários outros partidos que já caminharam conosco. A fase agora é do diálogo, da paciência. Temos até julho para as discussões”, disse.Anastasia não descarta o apoio do MDB – embora prévias da legenda tenham aprovado a candidatura própria e uma ala defenda aliança em torno da reeleição do governador Fernando Pimentel (PT).“Política é a arte do entendimento e da palavra. Nós temos no MDB várias pessoas próximas, é bom lembrar que em 2010 ainda que meu adversário fosse do MDB, centenas de prefeitos nos apoiaram informalmente”, comentou, referindo-se ao ex-senador Hélio Costa, derrotado por ele em 2010.Questionado sobre a participação do senador Aécio Neves (PSDB) nestas eleições, Anastasia argumentou que o colega de partido decidirá “a seu tempo e sua hora”, inclusive se tentará a reeleição ao Senado ou se vai disputar uma cadeira de deputado federal.O evento marcado no Hotel Pactual, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, reuniu cerca de 1,8 mil pessoas, entre militantes, prefeitos, vereadores e deputados.