Acontecimentos, a nova coluna do Pensar

"Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas", escreveu Drummond em "No meio do caminho", um de seus poemasmais célebres. Sabemos que há um livro no início, no meio ou no fim do caminho de quem ama as letras.Mesmo com as retinas cansadas, nunca esqueceremos que o livro é um acontecimento especial na vida do escritor, do tradutor, do editor, do livreiro, e, claro, do leitor. Como nos versos de Antonio Cicero musicados por Marina Lima em um dos sucessos da cantora, a gente sempre espera acontecimentos.Por isso, oinicia a publicação quinzenal de uma seção de notas a respeito da produção contemporânea de autores e editoras de Minas, do Brasil e do mundo. Sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas ao email pensar.mg@diariosassociados.com.br

