Rodrigo Casarin estreia newslettter sobre literatura

Curadoria: Rodrigo Casarin oferece biblioteca em forma de newsletter (foto: Reprodução/Youtube PublishnewsTV)

Livros, muitos livros! Uma biblioteca em forma de newsletter." Assim Rodrigo Casarin anuncia a newsletter com o nome de seu blog, Página Cinco. Inicialmente a correspondência chegará ao assinante - via Substack - a cada duas semanas."É um espaço para reflexões sobre literatura, dicas de livros e conteúdos que tenham a ver com o tema, lançamentos, um pouco de café, um pouco de cachaça... Enfim, algumas coisas que rendem, mas não necessariamente podcasts ou colunas", conta o jornalista.No blog Página Cinco , Rodrigo comenta livros, de lançamentos a reedições de clássicos, compartilha entrevistas com escritores e reflete sobre a atividade editorial no país.