Beto Veríssimo: 'Na Amazônia, o papel do governo é decisivo'

Beto Veríssimo (Engenheiro agrônomo, pesquisador sênior e co-fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) (foto: Reprodução)

Entrevista/Beto Veríssimo (Engenheiro agrônomo, pesquisador sênior e co-fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia)

Quais são os desafios para a reversão do processo de desmatamento e degradação da Floresta Amazônica?

Trata-se daquilo que nós pesquisadores denominamos de o “paradoxo” da Amazônia. São três grandes problemas que, ao mesmo tempo, são a base para a solução. O primeiro é que a Amazônia tem desmatamento acumulado nos últimos 50 anos muito grande; 60% da área desmatada estão subaproveitados, com pecuária de baixíssima produtividade; 30% estão abandonados (desmatado mas sem uso econômico); e apenas 10% têm uso agronômico.

Então desmatamos muito e mal, para nada ou para muito pouco. A grande parte está abandonada ou subaproveitada. Isso significa que no futuro, nesta década e na próxima, não precisa desmatar nada para produzir. Ao mesmo tempo, parte do que desmatou precisa voltar a ser floresta, por razão econômica inclusive, pois existe um mercado de carbono que paga para você plantar floresta.

Quando você queima madeira na floresta, toda aquela biomassa vira fumaça, vai para a atmosfera. Num hectare de floresta existem 150 toneladas de carbono. Na Amazônia no ano passado, foram um milhão e 300 mil campos de futebol queimados multiplicados por 150 toneladas cada um. Esse desmatamento contribui para piorar o balanço de carbono no Brasil – a Amazônia hoje emite metade do carbono do Brasil todo – e contribui para perdas de vida da biodiversidade.





A qual instituição cabe, em sua avaliação, a coordenação desse processo para a recuperação da Amazônia?

Ao governo federal, sempre. A Amazônia representa quase 60% do território nacional e é outro Brasil. Tudo o que você pensar do Brasil, na Amazônia é diferente. Na Amazônia o papel do governo é decisivo e o setor privado, por enquanto, é complementar.

Então tudo o que eu falar depende do governo. Tem de desenhar uma política, os agentes econômicos entram a partir do momento em que o governo coordena. Qualquer solução da Amazônia parte do governo, diferentemente por exemplo de Minas Gerais, em que as terras estão privatizadas, sabemos a quem pertence a maior parte de cada pedaço de chão. O papel do governo em Minas é importante, mas não é único.

'Na Amazônia o papel do governo é decisivo e o setor privado, por enquanto, é complementar' Beto Veríssimo







Que avaliação faz da atuação do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos na Amazônia e o que é possível esperar do atual governo?

O governo Bolsonaro foi desastroso para a Amazônia: aumentou o desmatamento, aumentou o garimpo, a extração ilegal de madeira, aumentou queimadas e a ilegalidades. O Bolsonaro tinha um projeto claramente anti-Amazônia. Ele explicou, reiterou inúmeras vezes que ele não ia combater o desmatamento. Então era inimigo da floresta.

Os problemas pioraram e pioraram muito. Acho quase impossível piorar como ele piorou. Todos os outros governos que já passaram, desde Sarney - José Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1, 2 e Temer, todos os governos em diferentes intensidades procuraram combater o desmatamento. O único governo que jogou contra a floresta foi o de Bolsonaro.

Então, pelas escolhas feitas pelo governo Lula até agora, os compromissos assumidos e pelos pronunciamentos que fez nas conferências e as ações já tomadas, mostram que claramente que foi dada guinada expressiva em relação ao governo Bolsonaro. E acho que qualquer outro candidato eleito faria o mesmo em tons diferentes. Todos os governos democráticos sabem que a destruição da Amazônia é algo irracional.

Isso prejudica profundamente o Brasil, desde a imagem do Brasil no mundo, inclusive as nossas relações comerciais com o mundo corriam o risco de ser retaliadas. Inclusive boicote que começou a acontecer na produção de couro bovino: simplesmente não importa se a fábrica, o curtume está no Rio Grande do Sul ou na Amazônia. Então a Amazônia virou uma questão existencial.





Amazônia 2030





Iniciativa de pesquisadores brasileiros para desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia Brasileira. Mais informações no site amazonia2030.org.br